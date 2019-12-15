Вратарь Уотфорда спас 80-летнего фаната

Новости спорта:Бен Фостер совершил благородный поступок.

Голкипер Уотфорда Бен Фостер спас фаната своей команды, который мог погибнуть на дороге.

80-летний фанат клуба, страдающий от деменции, после одного из матчей не смог завести свою машину из-за севшего аккумулятора и решил пешком преодолеть 16 километров пути до своего дома.

Мужчина шел вдоль шоссе, но упал в канаву, один из проезжающих автомобилей остановился, чтобы помочь. Из машины вышел Бен Фостер, который вместе с женой и мамой ехал домой. Футболист помог пожилому человеку выбраться и привез его к себе домой. Фостер помог 80-летнему фанату привести себя в порядок и пригласил отпраздновать Рождество вместе с ним, если у того нет других планов.

Кроме того, мужчина полвека является держателем сезонного абонемента, но, вероятно, из-за прогрессирующей болезни скоро вынужден будет отказаться от походов на футбол. Фостер предложил оплатить ему абонемент если он продолжит посещать матчи.

Эту историю опубликовал один из родственников мужчины в Twitter, а аккаунт Уотфорд сделал ретвит.