Зидан: Мбаппе - игрок ПСЖ и я уважаю это

Новости спорта:Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.

Мбаппе играет за "ПСЖ". Не могу комментировать то, что у них происходит за кулисами. Это было бы проявлением неуважения с моей стороны. Всем известно, что я очень хорошо знаю Килиана, но мне нужно с уважением относиться к его клубу", — приводит слова Зидана Goal.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" 2017 года. Контракт 20-летнего француза с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Килиан забил 7 мячей и отдал 4 голевых паса в 10 матчах французской Лиги 1. В 5 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 5 мячей и 4 результативные передачи.