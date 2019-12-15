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В Китае отменили трансляцию матча Арсенала из-за слов Озила

В Китае отменили трансляцию матча Арсенала из-за слов Озила
14:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вполне возможно, что руководство Китая задели слова Месута Озила, который защитил мусульманское население Поднебесной.

Недавно немецкий полузащитник выступил с защитой Уйгуров в своем твиттере. В посте он высказал о негативном отношении к властям Китая за гонение этого народа, а также был недоволен тем, что остальные мусульмане мира молчат.

Уйгуры –  коренное население Восточного Туркестанаю. Уже давно Китай обвиняют в том, что страна проводит репрессивную политику против них и ограничивают уйгуров в правах. 

Реакцию долго ждать не пришлось. Известный телеканал CCTV, главный телевещатель Китая, не покажет центральный матч 17-го тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити.

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Вместо этого на канале будут транслировать игру в записи между Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Новости спорта, Новости футбола.
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