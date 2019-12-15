В Китае отменили трансляцию матча Арсенала из-за слов Озила

Новости спорта:Вполне возможно, что руководство Китая задели слова Месута Озила, который защитил мусульманское население Поднебесной.

Недавно немецкий полузащитник выступил с защитой Уйгуров в своем твиттере. В посте он высказал о негативном отношении к властям Китая за гонение этого народа, а также был недоволен тем, что остальные мусульмане мира молчат.

Уйгуры – коренное население Восточного Туркестанаю. Уже давно Китай обвиняют в том, что страна проводит репрессивную политику против них и ограничивают уйгуров в правах.

Реакцию долго ждать не пришлось. Известный телеканал CCTV, главный телевещатель Китая, не покажет центральный матч 17-го тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити.

Вместо этого на канале будут транслировать игру в записи между Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном.