Сульшер о работе в МЮ: Всегда знал, что все получится

Новости спорта:Норвежский специалист рассказал о своей работе в Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о работе в команде.

"У меня всегда была уверенность в том, что я смогу возглавить этот клуб. Я бы не занял эту должность, если бы не чувствовал, что смогу сделать это, поскольку я многому обязан этому клубу.

У меня есть отличная команда помощников. Поэтому не все держится только на главном тренере. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна. Я никогда не боялся, что не смогу справиться с этой работой. Всегда знал, что все получится", - приводит слова Сульшера Goal.

Как известно, что Сульшер воглавил МЮ в декабре 2018 года. В данный момент клуб занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.