Украинский футболист заинтересовал клубы Серии А

Новости спорта:Александр Зубков может перейти в топ-чемпионат Европы.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato, ряд итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику Ференцвароша.

В число заинтересованных команд входят Фиорентина, Сампдория, Дженоа, Болонья и другие.

Отмечается, что Шахтер может расторгнуть соглашение по аренде футболиста с Ференцварошем и уже в январе продать игрока в Италию.

"Зубков мечтает о переезде в Италию, где у него будет больше возможностей убедить главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко взять его на Евро-2020", — гласит издание.

В нынешнем сезоне Зубков успел отметиться пятью голами, а также оформил семь результативных передач в 26 матчах.