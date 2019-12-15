Шахтер продлил контракт с лидером атаки

Новости спорта:Жуниор Мораес решил, что лучше чем в Шахтере ему не будет нигде.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт Горняков. Новое соглашение с форвардом сборной Украины рассчитано до 31 декабря 2021 года.

32-летний Мораес выступает за Шахтер с 2018 года после перехода из Динамо. Предыдущий его контракт с Горняками был рассчитан до июня 2020 года.

За полтора года Мораес забил 43 мяча и отдал 19 результативных передач в 63 матчах за Шахтер во всех турнирах. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча, в которых забил 17 голов и сделал один ассист.

Шахтер лидирует в чемпионате Украины, опережая идущую на втором месте Зарю на 16 очков. Вчера Мораес забил в ворота луганчан в очном матче и помог Горнякам одержать победу (2:1).