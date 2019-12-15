Гвардиола назвал самый сложный матч сезона

Новости спорта:Гвардиола считает таким игру с Челси, хотя тогда его команда победила.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о трудностях, с которыми столкнулась команда в последние месяцы.

«Нужно думать о «Лестере», а не о «Ливерпуле». Пока мы его не догоним, о мерсисайдцах и думать нечего. В последние годы мы стабильно выступали дома и в гостях, но сейчас мы теряем очки.

Дело не в игре. Я бы сильно обеспокоился, будь причина в ней. Но мы позволяем соперникам создавать явные моменты и должны над этим поработать.

Матч с «Челси» (2:1) в прошлом месяце доставил нам больше всего хлопот. Они – команда, создавшая нам наибольшие проблемы, причем с огромным отрывом, даже несмотря на то, что мы в итоге победили», – отметил Пеп.