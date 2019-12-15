"Мы играли отлично": тререн Милана о ничьей с Сассуоло (Видео)

Новости спорта:Стефано Пиоли доволен своими подопечными.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о результате матча 16-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:0).

«Мы могли действовать в более высоком темпе и больше двигаться в первом тайме, но во втором мы 9 или 10 раз ударили в створ. Мы испробовали все, но наш гол просто не должен был случиться.

«Сассуоло» – это хорошая команды, мы знали, что они доставят нам проблемы. Рафаэл Леау хорошо вышел на замену, все игроки отдавали все силы и действовали щедро, но если бы у нас было больше остроты и точности, то мы могли увезти с собой больше очков.

Наши игроки усердно поработали сегодня и в атаке, и в обороне, потому что «Сассуоло» играл с очень высокой линией.

Тот факт, что у нас было 10 явных моментов для того, чтобы забить, означает, что мы провели хороший матч. Прямо сейчас наше самое большое ограничение состоит в том, что мы должны создавать настолько много моментов, чтобы забить. Мы должны забивать раньше.