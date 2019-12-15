Клуб Пауло Фонсеки обыграл аутсайдера Серии А (Видео)

Рома, проиграв первый тайм, сумела собраться с силами и ударно провела второй. Голы забивали Перотти и Мхитарян, а также защитник гостей Томович переправил мяч в свои ворота.