В теплые края: планы Зари не зимнее межсезонье

Новости спорта:Луганская Заря планирует выйти из отпуска 13 января в Запорожье.

Заря планирует выйти из отпуска 13 января в Запорожье, сообщает официальный сайт клуба. Первый учебно-тренировочный сбор будет иметь формат втягивающих тренировок и продлится с 13 по 17 января.

Луганчане запланировали два зарубежных сбора в Турции. Первый сбор вне Украины пройдет с 19 по 30 января. Второй — уже в феврале, со 2 по 15 число. Отметим, что второй сбор продлится на два дня больше, а список команд-соперников по спаррингам пока что неизвестен.

Подготовка команды Виктора Скрипника в Украине к возобновлению УПЛ начнется уже с 17 февраля.

Заря идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидера Шахтера составляет 16 очков. Свой первый матч после возобновления сезона Заря проведет 22 февраля против Мариуполя.