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Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: все расклады

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: все расклады
10:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Сегодня, 16 декабря, состоится жеребьева пар плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня, 16 декабря, состоится жеребьева пар плей-офф Лиги чемпионов. Процедура определения соперников начнется в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне.

В жеребьевке примут участие 8 победителей групп (сеяные) и 8 команд, которые заняли вторые места (несеяные).

Сеяные: Бавария, Барселона, Валенсия, Ливерпуль, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, РБ Лейпциг, Ювентус.

Несеяные: Аталанта, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Челси, Лион, Наполи, Реал, Тоттенхэм.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут растянуты на 4 недели. Первые игры состоятся 18-19 и 26-25 февраля. Ответные встречи пройдут 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

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Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является Ливерпуль.

Напомним, что Украину в турнире представлял Шахтер, который не смог выйти в стадию плей-офф после проигрыша Аталанте в заключительном матче группового раунда.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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