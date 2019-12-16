Наставник МЮ дал совет Холанду

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед отказался раскрывать планы на соотечественника в зимнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед находится в числе претендентов на Эрлинга Холанда, но Оле-Гуннар Сульшер не спешит раскрывать карты.

"Он знает, что он хочет сделать, и знает, что он будет делать. Могу ли я дать ему совет на январское трансферное окно? Я не должен давать их игрокам других команд", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера BBC.

Главный тренер Манчестер Юнайтед уже работал вместе с нападающим в Мольде, что может стать решающим фактором при переходе.

Напомним, что Эрлинг Холанд также провел переговоры с РБ Лейпциг, а Юлиан Нагельсманн после них выразил оптимизм.