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Наставник МЮ дал совет Холанду

Наставник МЮ дал совет Холанду
10:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед отказался раскрывать планы на соотечественника в зимнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед находится в числе претендентов на Эрлинга Холанда, но Оле-Гуннар Сульшер не спешит раскрывать карты.

"Он знает, что он хочет сделать, и знает, что он будет делать. Могу ли я дать ему совет на январское трансферное окно? Я не должен давать их игрокам других команд", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера BBC.

Главный тренер Манчестер Юнайтед уже работал вместе с нападающим в Мольде, что может стать решающим фактором при переходе.

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Напомним, что Эрлинг Холанд также провел переговоры с РБ Лейпциг, а Юлиан Нагельсманн после них выразил оптимизм.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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