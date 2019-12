Фаер-шоу: как фанаты чуть не сорвали матч Лиги 1 (Фото, Видео)

В воскресенье, 15 декабря, в рамках чемпионата Франции состоялся матч Сент-Этьен - ПСЖ.

После второго гола Килиана Мбаппе на 89-й минуте болельщики парижан начали взрывать фейерверки. На стадионе началось целое фаер-шоу, из-за чего арбитр остановил матч.

Поединок завершился с разгромным счетом 4:0 в пользу ПСЖ.

The referee blew for full time between Saint-Etienne and PSG in the 89th minute after Kylian Mbappe's second goal caused fans to react like this!pic.twitter.com/0vamPqRoCw

— Goal (@goal) 15 декабря 2019 г.