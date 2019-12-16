Шахтер ушел в отпуск на один месяц

Новости спорта:Футболисты и тренеры донецкого клуба “Шахтер” ушли в отпуск и соберутся в Киеве 16 января.

Два дня будут посвящены медосмотру, а 20 января подопечные Луиша Каштру отправятся на первый зимний тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

14 декабря “Шахтер” провел заключительный матч в 2019 году (против “Зари”, 2:1) и завершил первую часть сезона в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя.

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков, "Динамо" - 36, "Заря" - 34, "Десна" - 33, "Александрия" - 31, "Мариуполь" - 22, "Колос" - 20, "Днепр-1" - 19, "Олимпик" - 18, "Львов" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпаты" - 11.