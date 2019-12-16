Рафаилов рассказал о трансферных планах Зари

Новости спорта:Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов признался, что зимой клуб планирует подписать двух игроков.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов признался, что зимой клуб планирует подписать двух игроков. Функционер подчеркнул, что у Зари ограниченный бюджет, однако есть сложности и в личных договоренностях с каждым из футболистов.

«Мы провели предварительные переговоры. Согласовано, что приедет на просмотр три человека. Плюс, возможно ещё с двумя мы подпишем контракты. На протяжении определённого периода времени за ними наблюдали наши тренеры. Селекционерам пришлось посмотреть и переработать несколько десятков игроков, которых нам рекомендовали или же мы сами смотрели на те позиции, которые нам необходимы. Это неизвестные, достаточно молодые футболисты. Да, они выделяются в тех чемпионатах, где играют. Многие из них – перспективные сборники своих стран», — цитирует слова Рафаилова официальный сайт Зари.

«Все думают, что это работа одного дня, но это не так. С Виктором Анатольевичем [Скрипником] мы обсуждали многие события, каждого игрока. Да, по финансам у нас возможности ограничены. Но у некоторых игроков так же завышенные требования. Кто-то требует машину, кто-то – зарплату больше, чем мы можем заплатить. Кто-то ограничивает нас в сроках контракта, а кто-то хочет уйти свободным агентом и никак иначе. Мы никого не собираемся наигрывать полгода, чтобы потом он ушёл свободным агентом. Такого не будет. Мы договариваемся, предлагаем неплохие условия и клубам, и агентам, и самим футболистам».

Сегодня фукнционер луганского клуба Сергей Рафаилов заявил, что Динамо имеет возможность вернуть Русина из Зари зимой.

Заря идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидера Шахтера составляет 16 очков. Свой первый матч после возобновления сезона Заря проведет 22 февраля против Мариуполя.