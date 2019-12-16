Драматичное противостояние: Тоттенхэм "вырвал" победу у Вулверхэмптона (Видео)

Новости спорта:Тоттенхэм одолел Вулверхэмптон, забил победный гол в компенсированное время.

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм под руководством Жозе Моуриньо на выезде победил Вулверхэмптон.

Шпоры быстро отрыли счет в этой игре усилиями Лукаса Моуры. В конце первого тайма Эрик Дайер мог забить второй мяч Тоттенхэма, но попал в штангу.

После перерыва футболистам Вулверхэмптона удалось сравнять счет, после того как сумел забить Адама Траоре. А в компенсированное время точный удар Яна Вертонгена принес лондонцам победу.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 26 очков и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. У Вулверхэмптона 24 очка и 8 позиция.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:2

Голы: Траоре, 67 — Лукас Моура, 8, Вертонген, 90+1.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Доэрти, Дендонкер, Коуди, Саисс, Кастро — Моутинью, Рубен Невеш — Траоре, Хименес, Диогу Жота.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген — Дайер, Сиссоко — Лукас Моура (Эриксен, 89), Алли (Уинкс, 90+2), Сон Хын Мин (Фойт, 90+3) — Кейн.