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Барселона - Реал: главный матч недели

Барселона - Реал: главный матч недели
16:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Многострадальный матч «Барселона» - «Реал» должен состояться в столице Каталонии в ближайшую среду.

Если, конечно, этому ничего не помешает. Напомним, игру уже переносили из-за протестов в городе. В этот раз полицейские заявили, что не могут гарантировать полную безопасность во время проведения матча, так как у них не хватает сотрудников. А в день игры в Барселоне ожидаются новые демонстрации.

Что же касается матча, то в ближайшей встрече главным претендентом на победу будут хозяева. Во всяком случае, аналитики Parimatch оценивают их успех в 57% (22% на ничью). У «Реала» сейчас серьезные проблемы с травмированными. Не смогут сыграть Азар, Асенсио, Марсело и Родригес, под вопросом участие Лукаса. Есть проблемы и у каталонцев, но не такие масштабные. В лазарете лишь Дембеле.

Зато в строю у «Барселоны» новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Месси. В то время как ни один игрок «Реала» не попал в топ-10 претендентов. В топ-30 оказалось лишь два мадридца. Конечно, в отдельно взятом матче это не будет иметь большого значения. Эль-Класико всегда отличается бескомпромиссной борьбой и не важно, в каком состоянии находятся команды. Результат всегда очень непредсказуем.

18 декабря, 21:00

Барселона - Реал Футбол 2

Особенно сейчас, когда «Барселона» и «Реал» так плотно идут в турнирной. Кстати, в предыдущих матчах никто из них так и не смог выиграть. Каталонцы сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (2:2) и остались очень недовольны судейством. «Реал» же на последней минуте едва спасся от поражения «Валенсии» (1:1).

Месси: Барселона и Реал в отличной форме перед Эль-Класико

Любопытно, что и в статистике личных встреч в Примере у команд практические равные показатели, по 72 победы при 34 ничьих. При этом «Барселона» забила на два мяча больше (288:286).

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Барселона - Реал, ФК Реал Мадрид.
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