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Понедельник, 16.12.2019
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Каштру: Бенфика - сильный соперник, но других в Лиге Европы и не бывает

Каштру: Бенфика - сильный соперник, но других в Лиге Европы и не бывает
17:13 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Луиш Каштру восхитился будущим соперником Шахтера.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру – о португальской «Бенфике», с которой «горняки» в феврале встретятся в 1/16 финала Лиги Европы.

– Как вы оцените результаты жеребьевки?

– На этой стадии Лиги Европы все клубы очень качественные. Все надеются успешно пройти свой путь в турнире.

– Ваше мнение о сопернике?

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– «Бенфика» очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже.

– У вас есть опыт встреч с «Бенфикой».

– Да, много матчей с «Бенфикой» – с этим соперником всегда сложно.

– Что будет ключевым в этом противостоянии?

– Качественно, продуктивно провести сборы, что поможет нам подготовиться к чемпионату и Лиге Европы. Что касается противостояния, мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично.

 

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Лига Европы, Шахтер, Бенфика, Новости футбола, Луиш Каштру.
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