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Вторник, 17.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
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"Может, это к лучшему": Коноплянка - о вылете Шахтера из Лиги чемпионов

"Может, это к лучшему": Коноплянка - о вылете Шахтера из Лиги чемпионов
09:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Евгений Коноплянка высказался касательно разгромного поражения от Аталанты в Лиге чемпионов и вылет в Лигу Европы.

Хавбек донецкого Шахтера Евгений Коноплянка высказался касательно разгромного поражения от Аталанты в Лиге чемпионов и вылет в Лигу Европы.

"Может быть, это и к лучшему. Возможно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы. Это будет приятнее, чем вылететь в 1/8.

Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше пройти в Лиге Европы. В первой части сезона Шахтер провел больше хороших игр, чем негативных", - рассказал игрок в рамках эфира Профутбол.

Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Ранее Валерий Бондарь высказался касательно итогов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где его команда будет противостоять Бенфике.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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