"Может, это к лучшему": Коноплянка - о вылете Шахтера из Лиги чемпионов

Новости спорта:Евгений Коноплянка высказался касательно разгромного поражения от Аталанты в Лиге чемпионов и вылет в Лигу Европы.

Хавбек донецкого Шахтера Евгений Коноплянка высказался касательно разгромного поражения от Аталанты в Лиге чемпионов и вылет в Лигу Европы.

"Может быть, это и к лучшему. Возможно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы. Это будет приятнее, чем вылететь в 1/8.

Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше пройти в Лиге Европы. В первой части сезона Шахтер провел больше хороших игр, чем негативных", - рассказал игрок в рамках эфира Профутбол.

Ранее Валерий Бондарь высказался касательно итогов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где его команда будет противостоять Бенфике.