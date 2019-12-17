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Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Лестера

Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Лестера
09:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Данкан Фергюсон будет руководить командой в матче Кубка английской лиги с Лестером.

Эвертон на официальном объявил, что исполняющий обязанности главного тренера Данкан Фергюсон будет руководить командой в матче Кубка английской лиги с Лестером.

Фергюсон принял руководство командой после увольнения Марку Силвы в декабре. С тех пор Ириски обыграли Челси (3:1) и увезли ничью с матча против Манчестер Юнайтед (1:1).

В заявлении клуба также говорится, что Эвертон продолжает поиски нового постоянного наставника и провел встречи с несколькими претендентами.

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Вчера же появилась информация, что в Ливерпуль для успешного согласования контракта с Ирисками прибыл уволенный из Наполи Карло Анчелотти.

Силва был уволен после того, как его подопечные опустились в зону вылета Премьер-лиги. На сегодняшний день команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

В четвертьфинале Кубка лиги Эвертон примет Лестер завтра, 18 декабря.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Данкан Фергюсон.
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