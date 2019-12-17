По советам Зинченко: Ман Сити следит за футболистом Шахтера

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11:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Манчестер Сити проявляет интерес к украинскому футболисту Шахтера.

Скауты английского футбольного клуба «Манчестер Сити» просматривали 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

«Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему (к Матвиенко — прим. ред.) со стороны Гвардиолы? Мне пишут из Манчестера, из газеты Trinity, что скауты «Манчестер Сити» его просматривали», — написал в Facebook советник тренерского штаба сборной Украины Мыкола Васильков.

Ранее украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что забрал бы Матвиенко в «МанСити».

В текущем сезоне Николай провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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