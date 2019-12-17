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Степаненко уверен, что с Бенфикой будут интересные матчи

Степаненко уверен, что с Бенфикой будут интересные матчи
14:28 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта:Хавбек «Шахтера» - о жеребьевке Лиги Европы.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где «Шахтер» сыграет с «Бенфикой». 

«Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Ожидал, что будет или «Мальме», или «Гент». Очень не хотел «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Остальные команды в принципе равны, со всеми можно играть и добиваться результата.

Попался достойный соперник. Сезон «Бенфика» начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила «Зенит» 3:0. Я удивился, как «Зенит», который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв «Бенфике» на выезде 0:3.

Это говорит о том, что наш оппонент – достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных встреч. «Бенфика» в этом плане предстанет более готовой.

В последнее время уровень португальского футбола вырос. Есть три явных лидера: «Порту», «Бенфика» и «Спортинг». Судя по работе с португальскими тренерами, я понял, что немало внимания уделяется обороне, а в атаке много свободы, чтобы каждый футболист проявлял свою креативность.

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Поэтому, я уверен, будут интересные матчи. Тренерский штаб наверняка хорошо знает «Бенфику». Многие работали в «Порту» и часто встречались на разных уровнях с этой командой. Ждут хорошие тяжелые матчи. Надеемся на победу».

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, ФК Бенфика, УПЛ, Новости спорта.
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