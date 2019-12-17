Вальядолид готов отпустить Лунина: названы претенденты

Новости спорта:Вальядолид готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с Реалом по голкиперу Андрею Лунину.

Вальядолид готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с Реалом по голкиперу Андрею Лунину, сообщает издание Marca.

Украинский вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе, и "сливочные" хотят вернуть его уже в январе.

"На сегодняшний день к нам никто не обращался, Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но Реал для нас дружественный клуб, если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем", – рассказал спортивный директор "бело-фиолетовых" Мигель Анхель Гомес.

Лунин перешел в Вальядолид прошлым летом на правах аренды, но пока не провел ни одного поединка.

Ранее сообщалось,что Лунин занял пятое место в номинации Копа-2019.