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Игрок Атлетико Коке выбыл на неопределенный срок

Игрок Атлетико Коке выбыл на неопределенный срок
18:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанец играл последний матч с дискомфортом.

Полузащитник Атлетико Коке пока находится вне игры из-за повреждения подколенного сухожилия правой ноги, сообщает официальный сайт Матрасников.

27-летний игрок играл с дискомфортом во время игры чемпионата Испании против Осасуны, которую он провел от стартового до финального свистка.

Испанец сыграл в 23 матчах во всех турнирах за Атлетико в нынешнем сезоне, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. Коке выступает за мадридцев на протяжении всей своей карьеры.

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В данный момент команда Диего Симеоне находится пятом месте турнирной таблицы чемпионата Испании.

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Чемпионат Испании, Примера, Новости спорта, ФК Атлетико Мадрид, Коке.
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