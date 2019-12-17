Игрок Атлетико Коке выбыл на неопределенный срок

Новости спорта:Испанец играл последний матч с дискомфортом.

Полузащитник Атлетико Коке пока находится вне игры из-за повреждения подколенного сухожилия правой ноги, сообщает официальный сайт Матрасников.

27-летний игрок играл с дискомфортом во время игры чемпионата Испании против Осасуны, которую он провел от стартового до финального свистка.

Испанец сыграл в 23 матчах во всех турнирах за Атлетико в нынешнем сезоне, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. Коке выступает за мадридцев на протяжении всей своей карьеры.

В данный момент команда Диего Симеоне находится пятом месте турнирной таблицы чемпионата Испании.