Боруссия Д и Лейпциг устроили "перестрелку" в Дортмунде (Фото, Видео)

Новости спорта:В рамках 16-го тура чемпионата Германии в Дортмунде Боруссия сыграла в результативную ничью с лидирующим РБ Лейпциг.

В рамках 16-го тура чемпионата Германии в Дортмунде Боруссия сыграла в результативную ничью с лидирующим РБ Лейпциг — 3:3.

Дортмундцы уверенно провели первую половину, выиграв тайм со счетом 2:0. Голы на счету Юлиана Вайгля и Юлиана Брандта.

Во втором тайме гости счет сравняли благодаря дублю за 6 минут от Тимо Вернера. Затем Санчо вывел команду Люсьена Фавра вперед, но все же в составе Лейпцига окончательный счет установил Патрик Шик.

Обзор матча:

РБ Лейпциг продолжает лидировать с 34 очками в активе, Боруссия находится на третьем месте (30 очков). Между ними находится Боруссия Менхенгладбах (31 очко).