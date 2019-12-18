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Бразильский гранд намерен выкупить легионера Динамо

Бразильский гранд намерен выкупить легионера Динамо
09:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Коринтианс принял решение выкупить защитника Динамо Сидиклея.

Коринтианс принял решение выкупить защитника Динамо Сидиклея. Бразильский клуб решил изменить стратегию по трансферу игрока и намерен заплатить всю сумму за 26-летнего Сидиклея, сообщает Globo Esporte.

Оба клуба не смогли договориться по аренде Сидиклея. Теперь Коринтианс отправил трансферный запрос в Динамо о покупке футболиста. Детали трансфера неизвестны, однако отмечается, что киевляне владеют 80% прав на Сидиклея.

Напомним, что Коринтианс предлагал выплачивать всю заработную плату игроку. В свою очередь, Динамо должно бесплатно отдать Сидиклея, не требуя взамен никаких денежных компенсаций по аренде.

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Ранее бразильский защитник мог отправиться в аренду в Коринтианс, если киевский клуб получит за годичный контракт 1 миллион долларов. Кроме того, бразилец уже договорился с Коринтиансом по поводу личных условий своего контрактного соглашения.

Бразилец в 2018 году уже играл за Коринтианс на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе, после чего 4,5 миллионов евро перешел в Динамо.

В нынешнем сезоне 26-летний Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Бразилец лишь раз попал в заявку команды на поединок четвертого тура чемпионата Украины против Мариуполя (1:0). В ближайшем матче украинской Премьер-лиги Динамо сыграет с Зарей в Киеве.

В прошлом сезоне Сидиклей сыграл 23 матча за киевлян, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Коринтианс завершил сезон в Бразилии на восьмом месте в турнирной таблице. Чемпионом досрочно стал Фламенго.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сидиклей.
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