Цитаишвили - о конкуренции в Динамо, планах и Суркисе

Новости спорта:Георгий Цитаишвили поделился мнением насчет своего положения в столичной команде.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили поделился мнением насчет своего положения в столичной команде.

"Этот год сложился для меня достаточно хорошо, даже несмотря на то, что на клубном уровне я играл нечасто. Такой период в карьере тоже нужен. В этот момент главное проявить терпение и упорство, работать и бороться за свой шанс выйти в основном составе. Думаю, что такие периоды есть у каждого игрока.

Я никуда не собираюсь уходить, моя задача - проявить себя в Динамо. Для этого я приложу все усилия и умения.

Все зависит только от меня. У нас в команде большая конкуренция и нужно быть хорошо готовым для того, чтобы ее выиграть. Для меня очень важно стать игроком первой команды, потому что сейчас я нахожусь между основой и дублем. Постараюсь заслужить доверие тренерского штаба и доказать, что достоин выступать в главной команде Динамо", - начал Георгий.

Ранее президент клуба Игорь Суркис запретил своим игрокам посетить награждение чемпионов мира U-20, среди которых был и сам Георгий. Цитаишвили прокомментировал, почему не было никого из "динамовцев".

"Нас вообще никто и ничего в клубе не просил по этому награждению. Даже разговоров не было, не говоря уже про какие-то выдуманные запреты.

Ситуация лично у меня очень простая – я уже давно купил билеты на 16-е декабря (следующий день после заключительного матча). В данный момент я нахожусь в Грузии, после чего улетаю на отдых в другую страну.

Дальше все по плану, я возвращаюсь в Киев, потом у нас медосмотр и первый сбор", - приводит слова футболиста клубный сайт Динамо.