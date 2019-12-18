Ливерпуль близок к подписанию первого зимнего новичка: кто он (Видео)

Новости спорта:Такуми Минамино из "Зальцбурга", скорее всего, станет первым новичком Ливерпуля в 2020 году.

Вингер Зальцбурга Такуми Минамино сегодня пройдет медобследование в Ливерпуле, сообщает Sky Sports.

В контракте 24-летнего японца с австрийским клубом прописаны отступные в размере 7,25 миллиона фунтов (8,5 миллиона евро). Ожидается, что он присоединится к Красным в январе.

Всего в нынешнем сезоне Минамино забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Он забил Ливерпулю в матче группового раунда Лиги чемпионов (3:4).

Такуми перешел в Зальцбург в 2015 году. Австрийский клуб заплатил японцам из Сересо Осака за его трансфер меньше миллиона фунтов.

Чем примечателен Минамино:

Сегодня Ливерпуль стартует на клубном чемпионате мира полуфинальным матчем против мексиканского Монтеррея. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.