Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала (Онлайн)

В среду, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских и мужских команд.
Формирование пар женских коллективов начнется в 13.00, после чего пройдет жеребьевка мужского турнира.
Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020 среди мужчин: «Динамо», «Десна», «Александрия», «Мариуполь», «Ворскла» (все - Премьер-лига), «Ингулец», «Минай» (обе команды - Первая лига) и «Альянс» (Вторая лига).
В церемонии примут участие победительница конкурса красоты Мисс Украина-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.
Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 13 мая.