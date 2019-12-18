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Среда, 18.12.2019
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Огненная ведущая жеребьевки Кубка Украины - Мисс Украина 2018 (Фото)

Смотрите фото (17)
Огненная ведущая жеребьевки Кубка Украины - Мисс Украина 2018 (Фото)
14:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:В среду в конференц-зале Дома футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020.

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    В жеребьевке приняли участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина» -2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.

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    Все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

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Кубок Украины, Новости спорта, Новости футбола, Игорь Цыганик, Леонила Гузь.
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