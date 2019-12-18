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Еще один украинский клуб может прекратить существование

Еще один украинский клуб может прекратить существование
14:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футбольный клуб Полесье, выступающий во Второй лиге Украины, может прекратить свое существование.

Футбольный клуб Полесье, выступающий во Второй лиге Украины, может прекратить свое существование из-за прекращения государственного финансирования. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Дело в том, что в рамках программы развития футбола Полесье должно было получить от Житомирского областного совета 4,8 млн гривен в 2020 году, однако финансирование команды на следующий год не предусмотрено. 

Эту информацию также подтвердил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, а Польсье выступило с официальным обращением на своем сайте.

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"В этом году область не собирается выделять деньги. У депутатов выборы, деньги им нужны на округа, так что этот вопрос кажется второстепенным".

"Область может сэкономить еще больше денег на реконструкции стадиона, ведь без профессиональной команды он уже никому не будет нужен".

"Без поддержки из облбюджета мы можем потерять команду, которую возрождали в течение нескольких лет".

"Боюсь, что в межсезонье игроки просто разъедутся по другим клубам", – написал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в своем Facebook..

Стоит отметить, что Полесье на данный момент занимает вторую позицию во Второй лиге, отставая лишь на два очка от лидера турнирной таблици тернопольской Нивы.

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Футбол, Новости футбола, Вторая лига Украины, ФК Полесье.
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