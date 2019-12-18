"Сильнее всех, даже меня": Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Новости спорта:Диего Марадона дал неожиданный ответ на "вечный" вопрос.

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

"Лучший игрок в истории? Я думаю, что это - Альфредо Ди Стефано. Он сильнее всех, даже меня. Пеле не хотел признавать талант Альфредо. Друзья Пеле придумали трофей специально для него. Они хотели, чтобы его называли живой легендой футбола. Но даже я победил Пеле в борьбе за звание лучшего футболиста".

Также Марадона рассказал, как относится к своему соотечественнику Лионелю Месси.

"Месси? Я объяснял Лео, как ставить ногу во время штрафных, но все остальное зависит только от него. Он приезжает в сборную, выкладывается, не поет гимн, и его называют каталонцев. Но это дело Лео. Я могу называть его своим другом“, - цитирует Марадону TyC Sports.

Напомним, Альфредо Ди Стефано является одним из самых известных игроков мадридского Реала. Испанский форвард выступал за "сливочных" в период с 1953 по 1964 год. За это время футболист одержал 8 побед в чемпионате Испании и выиграл с клубом 5 Кубков европейских чемпионов. Также Ди Стефано является двукратным обладателем Золотого мяча (1957, 1959).