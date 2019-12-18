СМИ: Родригеш пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб

Новости спорта:Жерсон Родригес перешел в Динамо в августе этого года.

Киевское "Динамо" планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

По информации sportarena, руководству и тренерскому штабу клуба надоело наплевательское отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.

Якобы после матча "Динамо" – "Заря", состоявшегося 8 декабря, Родригеш пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, а сам в это время отдыхал в одном из ночных клубов.

Напомним, что Жерсон Родригеш перешел в "Динамо" в августе 2019 года, а сумма трансфера по неофициальным данным составила 2 миллиона евро. За "бело-синих" форвард сборной Люксембурга сыграл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола.