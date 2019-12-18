Яя Туре планирует заняться борьбой с расизмом

Новости спорта:Яя Туре заявил, что он рассматривает вариант с завершением карьеры, чтобы сосредоточиться на борьбе с расизмом.

Экс-игрок Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре заявил, что он рассматривает вариант с завершением карьеры, чтобы сосредоточиться на борьбе с расизмом.

"Когда я вижу примеры проявления расизма, у меня возникает желание закончить карьеру прямо в этом сезоне. В такие моменты я думаю только о том, чтобы присоединиться к ФИФА для работы с расизмом. Я даже не знаю, как люди могут продолжать доверять футбольным властям. Почти уверен, что ФИФА и УЕФА ничего не делают в этой сфере. Эта тема меня сильно ранит.

Нам необходимо воспитывать наших болельщиков. Клубы? Возможно, необходимо рассматривать вопрос санкций в отношении клубов-нарушителей. Например, чтобы они играли при пустых трибунах", - цитирует Туре Sky Sports.

Напомним, в данный момент Туре выступает за китайский клуб Циндао. В текущем сезоне 36-летний ивуариец провел три матча за Циндао, отметившись двумя голами.