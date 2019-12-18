Скачать
Среда, 18.12.2019
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Лидер Оболонь-Бровар покинул клуб

Лидер Оболонь-Бровар покинул клуб
15:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский защитник Евгений Ефремов покинул киевскую Оболонь-Бровар.

Защитник Евгений Ефремов покинул киевскую Оболонь-Бровар. Об этом сообщил футболист посредством своего Instagram.

«Спасибо команде, руководству и болельщикам за проведенную совместную работу! Спасибо за позитивную атмосферу в нашем коллективе, за яркие идеи и совместные победы! Хочу пожелать развития, процветания и удачи!», — написал Евремов, прикрепив совместные фотографии и видео с игр киевлян.

25-летний защитник присоединился к Пивоварам зимой 2018 года. В текущем сезоне Ефремов был основным игроком команды, проведя 17 матчей (в 15 встречах вышел в стартовом составе), забив два гола.

Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

На зимнюю паузу Оболонь-Бровар ушла на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, уступая лидеру чемпионата Руху два очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Оболонь-Бровар, Евгений Ефремов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
02 Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс
03 Шовковский признался, что после игры присутствовал алкоголь
04 Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
05 Роберт Гарсия готов к победе Лопеса над Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь