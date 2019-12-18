Лидер Оболонь-Бровар покинул клуб

Новости спорта:Украинский защитник Евгений Ефремов покинул киевскую Оболонь-Бровар.

Защитник Евгений Ефремов покинул киевскую Оболонь-Бровар. Об этом сообщил футболист посредством своего Instagram.

«Спасибо команде, руководству и болельщикам за проведенную совместную работу! Спасибо за позитивную атмосферу в нашем коллективе, за яркие идеи и совместные победы! Хочу пожелать развития, процветания и удачи!», — написал Евремов, прикрепив совместные фотографии и видео с игр киевлян.

25-летний защитник присоединился к Пивоварам зимой 2018 года. В текущем сезоне Ефремов был основным игроком команды, проведя 17 матчей (в 15 встречах вышел в стартовом составе), забив два гола.

На зимнюю паузу Оболонь-Бровар ушла на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, уступая лидеру чемпионата Руху два очка.