Видаль досрочно покинул тренировку Барселоны перед матчем с Реалом

Новости спорта:Полузащитник Барселоны Артуро Видаль досрочно покинул тренировку Барселоны накануне матча перенесенного 10-го Ла Лиги с Реалом.

Чилиец остался разочарованным решением главного тренера Блаугранас оставить его в запасе на Эль Класико, сообщает ESPN.

Отмечается, что несколько игроков Барселоны попытались поговорить с Видалем и уговорить его вернуться на тренировку, однако это не принесло результата.

Видаль в текущем сезоне вышел в составе Барселоны в 17 матчах (из них — четыре в стартовом составе), забив четыре мяча.

Напомним, что каталонцы заявляли о невозможности продажи или аренды Видаля в январе. Также сообщалось, что Артуро Видаль может быть включен в сделку по трансферу форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.

Ранее стало известно, что каталонская полиция обеспокоена проведением Эль Класико 18 декабря и может не обеспечить полную безопасность проведения матча. Из-за этого испанская федерация футбола провела экстренное совещание по поводу мер безопасности перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом, где обсудила все возможные сценарии развития при проведении встречи.

Для усиления мер безопасности Барселона и Реал приняли решение жить в одном отеле накануне Эль Класико. Кроме того, игроки обеих команд отправятся на Камп Ноу из отеля София синхронно двумя автобусами. За порядком на матче будут следить рекордное количество стюардов — три тысячи человек. Со стороны полиции ожидается еще тысяча сотрудников.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу подтвердил, что матч между каталонским клубом и мадридским Реалом, намеченный на 18 декабря, состоится без всяких изменений.

Изначально встреча должна была состояться в субботу, 26 октября, но была отменена из-за беспорядков в Каталонии. Матч 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом был перенесен на 18 декабря. Решение о переносе игры было принято Комитетом по проведению соревнований.

Барселона и Реал лидируют в Ла Лиге с 35 очками. Каталонцы опережают команду Зидана по дополнительным показателям.