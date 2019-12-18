Зидан: Просто хочется, чтобы матч Барселона - Реал наконец состоялся

Новости спорта:Игра "Барселона" - "Реал" должна была пройти почти два месяца назад.

Сегодня в 21:00 должен начаться матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", который был перенесен с 26-го октября из-за протестов в Каталонии, где люди ведут борьбу за независимость.

Проблемы в регионе продолжаются, а обе команды из-за вопросов обеспечения безопасности ночевали в одном отеле, а также отправятся на стадион одновременно, чтобы полиции было легче контролировать ситуацию.

В городе ожидают новый виток протестов.

"Для нас это нечто новое. Нам сказали, что отель игроки обеих команд должны покинуть одновременно. Если надо - так и будет. Тут не о чем говорить".

"Просто хочется, чтобы этот матч наконец состоялся", - сказал Зидан.

Обе команды подошли к важному поединку с 35 набранными очками, но "Барселона" лидирует за счет лучшей разницы мячей.