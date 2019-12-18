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Варан рассказал, как остановить Месси

Варан рассказал, как остановить Месси
19:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси преддверии "эль класико".

"Месси — это уникальный игрок, против которого невозможно обороняться так, как это допускает в игре против других футболистов.

Лео заставляет каждого защитника невероятно концентрироваться на нём. При этом обороняться против него нужно коллективно. В грядущем матче мы должны оставить ему так мало пространства, как только возможно", — заявил Варан в интервью пресс-службе чемпионата Испании.

Матч "Барселона" — "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало матча — в 21:00 (время киевское).

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Футбол, Рафаэль Варан, Новости футбола.
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