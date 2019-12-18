Барселона 0:0 Реал: онлайн-трансляция перенесенного матча Примеры (Фото, Видео)

Сегодня, 18 декабря, Барселона и Реал проведут перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги. Игра состоится на легендарном "Камп Ноу", начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Рассудит встречу рефери Эрнандес Эрнанде. Большой футбол в столице Каталонии проходит на фоне протестов. Именно из-за протестов матч был перенесен с октября на декабрь.
Составы команд:
"Барселона": тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.
Онлайн-трансляция матча
Барселона 0:0 Реал
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+1' - Ленгле на "бровке" нарушил правила - желтая карточка.
44' - Опасно! Вальверде мощно пробил слету с линии штрафной - тер Штеген поймал мяч.
41' - Опасно! Месси гениально передачей вывел Альбу на ударную позицию. Жорди пробил вкасание мимо ворот.
40' - Суарес жестко сыграл в атаке - желтая карточка.
37' - Кроос пробил издали - мимо ворот.
36' - Барселона немного выровняла игру.
31' - Вальверде пальнул слету - рядом со штангой пролетел мяч.
27' - Семеду забежал в офсайд.
26' - Опасно! Каземиро мощно пробил из-за пределов штрафной - тер Штеген перевел на угловой.
21' - Ракитич нарушил правила на Иско - желтая карточка.
19' - Ленгле выносит мяч после удара с метров 15-и от игрока Сливочных.
17' - Опасно! Пике спасает свою команду, выбивая мяч головой с линии ворот после удара Каземиро головой.
17' - Каземиро пробил издали - мяч рикошетом от защитника Барсы полетел на угловой.
Рамос сегодня проводит рекордный 43-й Эль-Класико.
Фото: Твиттер ФК Реал
11' - Альба прострелил с левого фланга - Карвахаль заблокировал передачу. Игроки каталонцев требовали пенальти, намекая на игру рукой.
10' - А вот и первый удар: Бензема мощно пробил левой в касание с метров 18-и - тер Штеген поймал мяч.
9' - Бэйл красиво навесил с правого фланга - центральные защитники Барсы разобрались в ситуации.
5' - Тер Штеген удачно играет на выходе, опережая игрок Реала.
На трибунах был замечен Луис Энрике - главный тренер сборной Испании, а также бывший наставник Барселоны:
4' - Барселона проводит затяжную позиционную атаку, Реал пока успешно обороняется.
1' - Прострел Карвахаля с правого фланга блокирован.
Матч начался!
Семеду, которого сегодня ограбили, сыграет в 100-й раз за Барсу:
Фото: Твиттер ФК Барселона
Футболисты Реала прибыли на стадион на автобусе без эмблемы:
Промовидео матча:
Топ-10 команд в чемпионате Испании:
По итогам 16-и сыгранных матчей Барселона и Реал набрали одинаковое количество очков и лидируют в чемпионате.