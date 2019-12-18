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Барселона 0:0 Реал: онлайн-трансляция перенесенного матча Примеры (Фото, Видео)

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Барселона 0:0 Реал: онлайн-трансляция перенесенного матча Примеры (Фото, Видео)
20:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Барселона принимает Реал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании.

Сегодня, 18 декабря, Барселона и Реал проведут перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги. Игра состоится на легендарном "Камп Ноу", начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Рассудит встречу рефери Эрнандес Эрнанде. Большой футбол в столице Каталонии проходит на фоне протестов. Именно из-за протестов матч был перенесен с октября на декабрь.

Составы команд:

"Барселона": тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.

Онлайн-трансляция матча

Барселона 0:0 Реал

Первый тайм окончен. Перерыв. 

45+1' - Ленгле на "бровке" нарушил правила - желтая карточка.

44' - Опасно! Вальверде мощно пробил слету с линии штрафной - тер Штеген поймал мяч.

41' - Опасно! Месси гениально передачей вывел Альбу на ударную позицию. Жорди пробил вкасание мимо ворот.

40' - Суарес жестко сыграл в атаке - желтая карточка.

37' - Кроос пробил издали - мимо ворот.

36' - Барселона немного выровняла игру.

31' - Вальверде пальнул слету - рядом со штангой пролетел мяч.

27' - Семеду забежал в офсайд.

26' - Опасно! Каземиро мощно пробил из-за пределов штрафной - тер Штеген перевел на угловой.

21' - Ракитич нарушил правила на Иско - желтая карточка.

19' - Ленгле выносит мяч после удара с метров 15-и от игрока Сливочных.

17' - Опасно! Пике спасает свою команду, выбивая мяч головой с линии ворот после удара Каземиро головой.

17' - Каземиро пробил издали - мяч рикошетом от защитника Барсы полетел на угловой.

Рамос сегодня проводит рекордный 43-й Эль-Класико.

Фото: Твиттер ФК Реал

11' - Альба прострелил с левого фланга - Карвахаль заблокировал передачу. Игроки каталонцев требовали пенальти, намекая на игру рукой.

10' - А вот и первый удар: Бензема мощно пробил левой в касание с метров 18-и - тер Штеген поймал мяч.

9' - Бэйл красиво навесил с правого фланга - центральные защитники Барсы разобрались в ситуации.

5' - Тер Штеген удачно играет на выходе, опережая игрок Реала.

На трибунах был замечен Луис Энрике - главный тренер сборной Испании, а также бывший наставник Барселоны:

4' - Барселона проводит затяжную позиционную атаку, Реал пока успешно обороняется.

1' - Прострел Карвахаля с правого фланга блокирован.

Матч начался!

Семеду, которого сегодня ограбили, сыграет в 100-й раз за Барсу:

Фото: Твиттер ФК Барселона

Футболисты Реала прибыли на стадион на автобусе без эмблемы:

Промовидео матча:

Топ-10 команд в чемпионате Испании:

По итогам 16-и сыгранных матчей Барселона и Реал набрали одинаковое количество очков и лидируют в чемпионате.

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