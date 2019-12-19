Зинченко помог Ман Сити обыграть Оксфорд в Кубке английской лиги (Фото, Видео)

Новости спорта:Манчестер Сити одержал победу в матче Кубка английской лиги против Оксфорда.

На стадии четвертьфинала Кубка английской лиги Манчестер Сити обыграл Оксфорд Сити со счетом 3:1, Александр Зинченко отыграл весь матч в центре полузащиты.

В первом тайме единственный мяч в активе Горожан провел Канселу, затем после перерыва хозяева неожиданно сравняли счет усилиями Тейлора.

Однако, все же действующий чемпион Англии победил благодаря дублю Рахима Стерлингу во втором тайме. Зинченко результативными действиями не отличился.

Обзор матча:

Оксфорд - Ман Сити 1:3

Голы: Тейлор, 46 - Канселу, 22, Стерлинг, 50, 70

Оксфорд: Арчер - Лонг, Дики, Мур, Руффелс - Баптисте (Моусиньо, 87), Горрин, Браннаган - Агие (Сайкс, 57), Тейлор (Маки, 75), Фосу-Анри

Ман Сити: Браво - Канселу, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Зинченко - Фоден, Родри (Гюндоган, 59), Бернарду - Марез, Стерлинг (Адриан Гарсия, 76), Анхелиньо (Жезус, 62)

Помимо команды Пепа Гвардиолы, в полуфинале турнира также сыграют Астон Вилла и Манчестер Юнайтед, а также победитель пары Эвертон — Лестер.