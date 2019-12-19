Лунин ударно дебютировал за Вальядолид (Обзор матча)

Новости спорта:Андрей Лунин помог Вальядолиду разгромить соперника в Кубке Испании.

В рамках 1/64 финала Кубка Испании Толоза принимал Вальядолид. Игра закончилась со счетом 0:3. В этом матче за Вальядолид дебютировал Андрей Лунин, который не пропустил ни одного гола.

Гости открыли счет в первом тайме. На 21-й минуте Энес Унал, получив ассист от Антоньито пробил в ворота соперников.

На 57-й минуте Мигель де ла Фуэнте отдал точный пас Альваро Агуадо, который удвоил преимущество Вальядолида. На 65-й минуте Агуадо вновь получил ассист от Фуэнте и сделал дубль.

Обзор матча:

В следующем туре Вальядолид сыграет с победителем встречи Антониано – Бетис.

Напомним, что Реал в январе намерен вернуть Лунина и попытается найти для украинца новый клуб, в котором он будет получать игровое время. Вальядолид не станет препятствовать возвращению Андрея в Мадрид.