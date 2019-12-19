Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)

Из-за участия Ювентуса в Суперкубке Италии команда провела матч 17-го тура Серии А против Сампдории вчера. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей, победный гол на свой счет записал Криштиану Роналду.
Португалец отметился феноменальным голом, который на первый взгляд таким не выглядит.
Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! В этот момент его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем.
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Обзор матча
Сампдория — Ювентус 1:2
Голы: Капрари, 35 — Дибала, 19, Роналду, 45
Сампдория: Аудеро — Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Оджелло, 76) — Депаоли (Лери, 50), Торсби, Янкто (Габбьядини, 62), Линетти — Рамирес, Капрари
Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро (Де Шильо, 82) — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Дибала (Коста, 77), Игуаин (Рэмси, 69), Роналду
Предупреждения: Янкто, Мурильо, Капрари, Рамирес — Пьянич, Демирал
Удаление: Капрари, 90+2