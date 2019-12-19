Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)

Новости спорта:Летучий Роналду и шустрый Дибала в обзоре матча Сампдория — Ювентус.

Из-за участия Ювентуса в Суперкубке Италии команда провела матч 17-го тура Серии А против Сампдории вчера. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей, победный гол на свой счет записал Криштиану Роналду.

Португалец отметился феноменальным голом, который на первый взгляд таким не выглядит.

Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! В этот момент его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @cristiano jumped out of this world. Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 18 Дек 2019 в 3:06 PST

Обзор матча

Сампдория — Ювентус 1:2

Голы: Капрари, 35 — Дибала, 19, Роналду, 45

Сампдория: Аудеро — Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Оджелло, 76) — Депаоли (Лери, 50), Торсби, Янкто (Габбьядини, 62), Линетти — Рамирес, Капрари

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро (Де Шильо, 82) — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Дибала (Коста, 77), Игуаин (Рэмси, 69), Роналду

Предупреждения: Янкто, Мурильо, Капрари, Рамирес — Пьянич, Демирал

Удаление: Капрари, 90+2