Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)

Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
09:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Летучий Роналду и шустрый Дибала в обзоре матча Сампдория — Ювентус.

Из-за участия Ювентуса в Суперкубке Италии команда провела матч 17-го тура Серии А против Сампдории вчера. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей, победный гол на свой счет записал Криштиану Роналду.

Португалец отметился феноменальным голом, который на первый взгляд таким не выглядит.

Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! В этот момент его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@cristiano jumped out of this world.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Обзор матча

Сампдория — Ювентус 1:2

Голы: Капрари, 35 — Дибала, 19, Роналду, 45

Сампдория: Аудеро — Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Оджелло, 76) — Депаоли (Лери, 50), Торсби, Янкто (Габбьядини, 62), Линетти — Рамирес, Капрари

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро (Де Шильо, 82) — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Дибала (Коста, 77), Игуаин (Рэмси, 69), Роналду

Предупреждения: Янкто, Мурильо, Капрари, Рамирес — Пьянич, Демирал

Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)

Удаление: Капрари, 90+2

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
02 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
03 Барселона 0:0 Реал: события матча (Фото, Видео)
04 Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
05 Роналду может завершить карьеру в Ювентусе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь