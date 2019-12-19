Лига чемпионов: кого ждать в четвертьфинале

Новости спорта:После жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов у болельщиков появилась новая тема для обсуждения – кто же пройдет в четвертьфинал турнира?

Пары выпали весьма интересные и вряд ли кому-то путевка в следующий раунд достанется легко.

Самое интересное противостояние, пожалуй, это «Реал» - «Манчестер Сити». Особую пикантность этой паре придает дуэль тренеров, Зидана и Гвардиолы. Француз выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» четыре раза – один как футболист и три как тренер. Статистика Гвардиолы почти такая же (1-2), вот только в качестве футболиста («Барселона») он выигрывал турнир еще когда он назывался Кубком европейских чемпионов, а как тренер брал дважды трофей также для каталонцев.

Впрочем, былые заслуги мало на что влияют и сейчас главный претендент на победу – «Манчестер Сити». Команда явно на ходу, тогда как «Реал» только начинает приходить в себя. Возможно, к плей-оффу ситуация и изменится, но сейчас аналитики Parimatch дают 58% на то, что в четвертьфинале мы увидим британцев.

В еще одном противостоянии англичан и испанцев преимущество также на стороне представителей Туманного Альбиона. У «Ливерпуля», действующего обладателя Лиги чемпионов, 65% на проход «Атлетико». Без Гризманна мадридцы уже не те, хотя, дают неплохой результат и с меньшим количеством голов.

Если говорить о самых лучших шансах на четвертьфинал, то по оценкам Parimatch они у ПСЖ (73%, соперник – «Боруссия»), «Баварии» (77%, соперник – «Челси»), «Ювентуса» (79%, соперник – «Лион») и «Барселоны» (74%, соперник – «Наполи»).

А вот самая непредсказуемая пара – «Аталанта» - «Валенсия». Сейчас вероятность выхода любой из команд в следующий раунд – 50/50. Итальянцы, не пустившие в плей-офф «Шахтер», сейчас на подъеме. Главный тренер Джан-Пьеро Гасперини в сезоне 2017/18 вывел команду в еврокубки впервые за 26 лет. Через год его команда завоевала право дебютировать в Лиге чемпионов, а сам специалист стал почетным жителем Бергамо. Посмотрим, как далеко «Аталанта» сможет зайти на таком кураже. Наставник же «Валенсии», Альберт Селадес, лишь в сентябре возглавил команду и это его первый клуб в тренерской карьере. Ранее он работал только с юношескими коллективами и в качестве ассистента.

Кроме «Аталанты» дебютирует в плей-офф Лиги чемпионов и «Лейпциг». Немцам достался не худший вариант – «Тоттенхэм». Хотя, с этим не все согласятся, все же лондонцев сейчас возглавляет Жозе Моуриньо, дважды выигрывавший Лигу чемпионов. Да и без него «Тоттенхэм» в прошлый раз добрался до финала турнира. Работы у португальского тренера сейчас много, но время есть и даже сейчас у его подопечных 60% на успех от экспертов Parimatch.

Добавим также, что первые матчи пройдут 18-19 и 25-26 февраля, а ответные – 10-11 и 17-18 марта.