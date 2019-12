Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам определились все пары соперников, которые встретятся на этой стадии.

В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах.

Согласно правил, команды из одной ассоциации, а также клубы, которые играли в одной группе, не могут встретиться на этапе 1/8 финала.

Все пары плей-офф Лиги чемпионов:

Round of 16 draw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 декабря 2019 г.