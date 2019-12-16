Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам определились все пары соперников, которые встретятся на этой стадии.
В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах.
Согласно правил, команды из одной ассоциации, а также клубы, которые играли в одной группе, не могут встретиться на этапе 1/8 финала.
Все пары плей-офф Лиги чемпионов:
Round of 16 draw
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 декабря 2019 г.
Боруссия Д - ПСЖ
Реал Мадрид - Манчестер Сити
Аталанта - Валенсия
Атлетико - Ливерпуль
Челси - Бавария
Лион - Ювентус
Тоттенхэм - Лепциг
Барселона - Наполи
Отметим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей - в 21:00 по киевскому времени.