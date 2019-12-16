Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Новости спорта:Стали известны все соперники плей-офф Лиги чемпионов.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам определились все пары соперников, которые встретятся на этой стадии.

В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах.

Согласно правил, команды из одной ассоциации, а также клубы, которые играли в одной группе, не могут встретиться на этапе 1/8 финала.

Все пары плей-офф Лиги чемпионов:

Round of 16 draw Sum up your reaction with a GIF #UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 декабря 2019 г.

Боруссия Д - ПСЖ

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Аталанта - Валенсия

Атлетико - Ливерпуль

Челси - Бавария

Лион - Ювентус

Тоттенхэм - Лепциг

Барселона - Наполи

Отметим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей - в 21:00 по киевскому времени.