Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру во Второй лиге

Новости спорта:Украинский форвард Александр Ковпак близок к переходу в житомирское Полессье.

Нападающий Александр Ковпак может продолжить карьеру в житомирском Полесье, сообщает портал Footboom.com.

Форвард начинал сезон в составе Черноморца, но в конце ноября стал одним из четырех игроков, прекративших сотрудничество с Моряками.

За одесситов Ковпак провел 7 матчей, голами не отличался.

Полесье на сегодняшний день занимает второе место в группе А Второй украинской лиги и отстает от лидирующей тернопольской Нивы на два очка.

На неделе руководство клуба выступило с заявлением об отстутсвии средств на содержание клуба в областном бюджете. С тех пор стало известно, что на содержание клуба предусмотрено 1,8 миллиона гривен, о чем сообщал портал Житомир.info.