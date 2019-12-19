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Такуми Минамино стал футболистом Ливерпуля: чем примечателен японец

Такуми Минамино стал футболистом Ливерпуля: чем примечателен японец
11:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Японский талант Такуми Минамино продолжит карьеру под руководством Юргена Клоппа.

Ливерпуль на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Зальцбурга Такуми Минамино.

24-летний японец начнет выступения за Красных с 1 января следующего года.

Sky Sports отмечает, что обладатели Кубка чемпионов активировали клаусулу в контракте Минамино, которая составляет 7,25 миллиона фунтов (8,5 миллиона евро).

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В нынешнем сезоне Минамино забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Он также забивал своему новому клубу в матче группового раунда Лиги чемпионов (3:4).

В Зальцбург Такуми перебрался из японского клуба Сересо Осака, который выручил за его трансфер меньше миллиона фунтов.

А вот так талантливый японец удивлял Юргена Клоппа в очной встрече Зальцбурга и Ливерпуля:

Вчера подопечные Юргена Клоппа с победы над Монтерреем (2:1) стартовали на клубном чемпионате мира. В субботу, 21 декабря, в финале турнира Красные встретятся с Фламенго.

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ФК Ливерпуль, Новости футбола, РБ Зальцбург, Такуми Минамино.
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