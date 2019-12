Такуми Минамино стал футболистом Ливерпуля: чем примечателен японец

Ливерпуль на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Зальцбурга Такуми Минамино.

24-летний японец начнет выступения за Красных с 1 января следующего года.

Sky Sports отмечает, что обладатели Кубка чемпионов активировали клаусулу в контракте Минамино, которая составляет 7,25 миллиона фунтов (8,5 миллиона евро).

В нынешнем сезоне Минамино забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Он также забивал своему новому клубу в матче группового раунда Лиги чемпионов (3:4).

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1