Левандовски первым в Европе забил 30 голов

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски первым достиг отметки в 30 голов в сезоне. В матче 16-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде сумела добыть три очка против Фрайбурга, вырвав победу на последних минутах.

Левандовски забил в самом начале матча - теперь на его счету 30 голов в этом сезоне.

Robert Lewandowski is the first player in Europe to reach 3️⃣0️⃣ goals for the season

It's December. #SCFFCB #LewanGOALski pic.twitter.com/ELx6rebeds

