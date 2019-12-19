"Папа" купит все, что угодно: трансферные цели Ингульца

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12:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Алексей Чичиков и Игорь Загальский могут продолжить карьеру в Ингульце.

Ингулец ведет переговоры с бывшим и действующим футболистами СК Днепр-1, стало известно Sport Arena.

Присоединиться к финалистам Кубка Украины может нападающий днепрян Алексей Чичиков, в нынешнем сезоне забивший единственный мяч в 13 матчах.

Также в Петровом заинтересованы в услугах полузащитника Игоря Загальского, который покинул Днепр-1 в декабре.

Напомним, наряду с Загальским команду Дмитрия Михайленко покинули еще три исполнителя.

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В декабре Sport Arena сообщала о прекращении сотрудничества Ингульца с камерунским полузащитником Эллой Кеном.

Ингулец ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. От идущего первым Руха команда Сергея Лавриненко отстает на два очка.

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Все по теме:

Алексей Чичиков, ФК Ингулец, Игорь Загальский, Александр Поворознюк.
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