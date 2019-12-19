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Уайт может провести бой с экс-чемпионом мира в хэвивейте

Уайт может провести бой с экс-чемпионом мира в хэвивейте
16:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн хотел бы, чтобы его подопечный сразился с Александром Поветкиным или Энди Руисом.

Британский промуотер Эдди Хирн высказался касательно будущего своего клиента супертяжа Диллиана Уайта, который недавно был втянут в допинг-скандал, но был оправдан.

"Уайт в следующий раз появится в ринге весной. Я думаю, что он может встретиться с Руисом либо Поветкиным. Мы собираемся и дальше принимать поединки с равными шансами на победу. Уайт всегда так и делает, однако вопрос в том, почему он до сих пор ни разу не бился за чемпионский титул? Да, это опасные противники с равными шансами на успех.

Я разочарован, что Уайт потерял шанс сразиться за титул WBC в первой половине 2020 года, ведь организация сама постановила его. Он должен был незамедлительно встретиться с победителем поединка Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, а потом решили отстранить его. Только эта организация его дисквалифицировала, больше никто. Он полностью чист, но ему придется ждать до 2021 года. Теперь его опять спрячут за франчайзинговым титулом", - рассказал Хирн в интервью boxingnews24.

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Ранее сообщалось, что WBC вернул Уайту титул временного чемпиона.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Диллиан Уайт.
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