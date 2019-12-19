"Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"

Новости спорта:Роман Зозуля дал комментарий после инцидента в Испании.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Военным помогали обычные люди. Мы никогда не покупали оружие или инструменты для боя, а занимались приобретением оборудования для спасения жизней, еды, одежды. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление.

Теперь я хочу вернуться к тому моменту, когда подписывал контракт с Райо Вальекано. Мне пришлось посетить штаб-квартиру этого клуба в Мадриде. Тогда меня впервые назвали фашистом. Когда я спросил, почему они так меня назвали, они сказали, что это потому, что я помогаю своей армии и своей стране. Они же, в свою очередь, поддерживают другую армию. Просто хочу, чтобы вы меня правильно поняли: шесть фанатов Райо воевали против моего государства на стороне чужой армии.

Вот так все и началось. Люди, сражающиеся в другой армии, делали это за деньги. Ультрас стали называть меня нацистом. Мы хотим подчеркнуть, что сначала они назвали меня фашистом, а затем нацистом и расистом. Но как вы все знаете, мне все равно, какой у человека цвет кожи или национальность. Все люди ведь одинаковые", - приводит слова Зозули AS.

Напомним, украинец подвергся оскорблениям во время матча Сегунды против Райо Вальекано. Рефери принял решение не продолжать матч после перерыва, поэтому Райо Вальекано и Альбасете не вышли на второй тайм.