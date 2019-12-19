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"Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"

"Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
19:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роман Зозуля дал комментарий после инцидента в Испании.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Военным помогали обычные люди. Мы никогда не покупали оружие или инструменты для боя, а занимались приобретением оборудования для спасения жизней, еды, одежды. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление.

Теперь я хочу вернуться к тому моменту, когда подписывал контракт с Райо Вальекано. Мне пришлось посетить штаб-квартиру этого клуба в Мадриде. Тогда меня впервые назвали фашистом. Когда я спросил, почему они так меня назвали, они сказали, что это потому, что я помогаю своей армии и своей стране. Они же, в свою очередь, поддерживают другую армию. Просто хочу, чтобы вы меня правильно поняли: шесть фанатов Райо воевали против моего государства на стороне чужой армии.

Вот так все и началось. Люди, сражающиеся в другой армии, делали это за деньги. Ультрас стали называть меня нацистом. Мы хотим подчеркнуть, что сначала они назвали меня фашистом, а затем нацистом и расистом. Но как вы все знаете, мне все равно, какой у человека цвет кожи или национальность. Все люди ведь одинаковые", - приводит слова Зозули AS.

Зозуля намерен выйти на публику

Напомним, украинец подвергся оскорблениям во время матча Сегунды против Райо Вальекано. Рефери принял решение не продолжать матч после перерыва, поэтому Райо Вальекано и Альбасете не вышли на второй тайм.

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Футбол, ФК Райо Вальекано, Новости футбола, Роман Зозуля.
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